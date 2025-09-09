





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مسئول اداره درمان بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد: بیماران سلیاک می‌توانند با مراجعه به بیمه‌های پایه شامل بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیرو‌های مسلح نسبت به نشان‌دار شدن اقدام کنند و از خدمات درمانی بیمه‌ای ویژه این بیماران بهره‌مند شوند.

دکتر جواد رجبیان افزود: این افراد از ویزیت‌های فوق‌تخصصی، مشاوره تغذیه و خدماتی همچون اندوسکوپی، کولونوسکوپی و آزمایش تراکم استخوان برخوردار می‌شوند.

او با تأکید بر حمایت‌های بیمه‌ای گفت: خدمات درمانی مورد نیاز این بیماران در قالب بسته بیمه‌ای به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

این مسئول درباره ماهیت این بیماری هم اظهار کرد: سلیاک یک اختلال خودایمنی ارثی است که در اثر حساسیت به پروتئین گلوتن (موجود در گندم، جو، چاودار و برخی حبوبات) ایجاد می‌شود.

دکتر رجبیان ادامه داد: مصرف گلوتن در این بیماران موجب فعال شدن سیستم ایمنی بدن و در نهایت آسیب به دیواره روده کوچک می‌شود که این آسیب جذب مواد مغذی را مختل می‌کند و می‌تواند عوارض جدی برای سلامت فرد به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: بیماری سلیاک ارثی است و افراد دارای بستگان درجه یک مبتلا به این بیماری در معرض خطر بیشتری قرار دارند؛ همچنین کسانی که زمینه ژنتیکی خاص یا بیماری‌هایی مانند دیابت نوع یک، سندرم داون، بیماری خودایمنی تیروئید، کولیت میکروسکوپی و بیماری آدیسون دارند، بیش از سایرین در معرض ابتلا هستند.

کارشناس مسئول اداره درمان بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: بروز سلیاک می‌تواند در سنین مختلف اتفاق بیفتد و عواملی مانند عفونت‌های گوارشی یا وجود برخی باکتری‌های معده و روده نیز در پیشرفت بیماری نقش دارند.