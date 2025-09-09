به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا میرزایی با تأکید بر اهمیت آگاهی بانوان از سرطان برست (سینه) اظهار داشت: این بیماری شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایران است و بیشترین موارد ابتلا در سنین ۴۵ تا ۵۵ سال گزارش می‌شود.

وی افزود: ژنتیک، سابقه خانوادگی، افزایش سن، عوامل هورمونی، سبک زندگی ناسالم، چاقی، مصرف دخانیات و الکل از عوامل خطر ابتلا به سرطان برست به شمار می‌روند. در مقابل، رعایت سبک زندگی سالم شامل فعالیت بدنی منظم، تغذیه صحیح و شیردهی طولانی‌مدت نقش مؤثری در کاهش خطر ابتلا دارد.

میرزایی با اشاره به علائم هشداردهنده این بیماری گفت: وجود توده یا تورم در بافت سینه یا زیر بغل، تغییر در شکل یا سفتی بافت آن، تغییرات پوستی از جمله التهاب و تغییر رنگ پوست در بافت سینه، و ترشحات غیرطبیعی از نوک سینه از نشانه‌هایی هستند که باید جدی گرفته شوند.

مسئول واحد پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت دزفول با بیان اینکه بانوان باید با انجام معاینات دوره‌ای و مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت نسبت به پیشگیری و تشخیص زودهنگام این بیماری اقدام نمایند، خاطرنشان کرد: پس از معاینه توسط ماما و پزشک، در صورت نیاز، فرد برای بررسی بیشتر و انجام ماموگرافی، سونوگرافی به مراکز تشخیصی ارجاع داده می‌شود و در صورت وجود توده مشکوک، نمونه‌برداری انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: داشتن فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، دوری از دخانیات، پرهیز از مصرف الکل، کاهش مصرف غذا‌های سرخ‌کردنی و پرچرب و محدود کردن مصرف غذا‌های آماده و کنسروی از راهکار‌های مؤثر در کاهش احتمال ابتلا به انواع سرطان‌ها به‌ویژه سرطان برست است.