به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در دومین دوره مسابقات چندجانبه جودو کرمانشاه بیش از ۱۵۰ جودوکار از استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان و مرکزی در مجموعه ورزشی بعثت سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و به میزبانی هیات جودو و دفاع شخصی استان کرمانشاه برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم کرمانشاه با کسب چهار طلا، پنج نقره و چهار برنز اول شد، تیم همدان با کسب ۲ طلا، یک نقره و یک برنز به مقام دوم دست پیدا کرد و تیم کردستان با کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز سوم شد.