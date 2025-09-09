به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشور یادواره شهدای منطقه جلیل به میزبانی یاسوج برگزار شده است.

در این مسابقات که تا ۲۱ شهریور ادامه دارد، ۱۱ تیم به رقابت می‌پردازند.

باشگاه محراب (لیفتراک کارا ماشین تبریز)، باشگاه شالوده شایان یاسوج، هیات هاکی کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، هیات هاکی گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، سپیدار علی آباد همدان، هیات هاکی کرمان، هیات هاکی مرکزی، هیات هاکی خوزستان، شهدای غدیر قم و سولدوز آذربایجان غربی در این دوره از مسابقات با هم رقابت می‌کنند.