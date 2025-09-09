پخش زنده
امروز: -
در دیدار مدیران قضایی دزفول با ۴۳ نفر از مددجویان زندان این شهرستان دیدار و به درخواستها و مشکلات آنها رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی آباد، رئیس دادگستری شهرستان دزفول بههمراه مهدی آماده دادستان عمومی و انقلاب دزفول، امید بخون جانشین دادستان، حسین رئوفیمهر رئیس شعبه سوم خانواده و بهرامی قاضی اجرای احکام مدنی، از زندان دزفول بازدید کردند.
در جریان این بازدید که با هدف بررسی میدانی وضعیت قضایی مددجویان صورت گرفت، ضمن ملاقات با ۴۳ نفر از مددجویان که به صورت چهره به چهره صورت پذیرفت، به مشکلات و درخواستهای آنان رسیدگی و دستورات لازم در خصوص تسریع در رسیدگی به پروندهها و رفع موانع قانونی موجود صادر شد.
قابل ذکر است این بازدید در راستای سیاستهای کلان قوه قضائیه مبنی بر صیانت از حقوق شهروندی، کاهش جمعیت کیفری زندانها و رسیدگی دقیق و فوری به پروندههای قضایی صورت گرفت.