به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در ساختمان شورای عالی استان‌ها با موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار که خانم فاطمه جراره نماینده بندرعباس و آقایان ابوالقاسم جراره و سیدمرتضی محمودی نمایندگان تهران، احمد آریایی‌نژاد نماینده ملایر و محمد رستمی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، در خصوص افزایش تعاملات، ارتباط و همکاری میان دو نهاد مردمی در راستای خدمت به مردم، گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.