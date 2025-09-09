وقوع ۵۱۰ حادثه کوهستانی و انتقال ۲۷۲ مصدوم به مراکز درمانی در سه ماه گذشته
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در سه ماه گذشته ۵۱۰ حادثه کوهستان در کشور به ثبت رسید و نیروهای هلال احمر ۲۷۲ مصدوم این حوادث را به مراکز درمانی منتقل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
بابک محمودی در توضیح بیشتر گفت: از ابتدای خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری در سطح کشور ۵۱۰ مورد حادثه کوهستان به ثبت رسیده است که طی آن ۷۴۱ نفر حادثهدیده شناسایی شدند.
وی افزود: از این تعداد، ۴۰۸ نفر دچار آسیبدیدگی بودند که ۲۷۲ نفر توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۶۳ نفر نیز در همان محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند.
به گفته بابک محمودی، در این مدت ۶۶۹ تیم عملیاتی شامل ۲ هزار و ۴۲۹ امدادگر و نجاتگر برای امدادرسانی در حوادث کوهستان به کار گرفته شدند که نشاندهنده حجم بالای عملیات و تلاش بیوقفه نجاتگران هلالاحمر در مناطق کوهستانی کشور است.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی از سوی کوهنوردان و طبیعتگردان خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات استاندارد، پرهیز از صعودهای انفرادی، آگاهی از شرایط جوی و همراه داشتن وسایل ارتباطی مطمئن از مهمترین اقداماتی است که میتواند در کاهش خطرات احتمالی مؤثر باشد.
محمودی یادآور شد: هلالاحمر همواره در کنار مردم حضور دارد، اما پیشگیری و رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان میتواند نقش بسزایی در کاهش تعداد حوادث و خسارات ناشی از آن داشته باشد.