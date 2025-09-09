پخش زنده
امروز: -
اولین مرکز شتابدهنده انیمیشن کشور با حضور رضا بخشی آنی معاون توسعه اقتصاد معاونت علمی ریاست جمهوری در اصفهان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان دراین آیین گفت: مرکز کارآفرینی شتابدهنده انیمیشن کیاگستر با هدف سرمایه گذاری در طرحهای فناورانه هنر صنعت انیمیشن با دارا بودن فضای کار اشتراکی، استودیوهای مجهز صدا و تصویر و نیز استادان برجسته برای منتورینگ و راهنمایی طرحهای دارای سطح فناورانه در پویانمایی به صورت رسمی افتتاح شد.
نوشین شهیدی افزود: این شتابدهنده تلاش دارد با شناسایی استعدادهای برتر در زمینه برنامه نویسی، هوش مصنوعی و پیوند آنها با هنر انیمیشن و تصویرسازی، جایگاه کشور را در رشد فناوریهایی همچون واقعیت افزوده VR و شبیه سازی کامپیوتری ارتقا بخشد.
در این مراسم با معرفی فناوریهای مرتبط با انیمیشن و نیز شتابدهنده کیاگستر، برخی طرحهای سرمایه گذاری شده توسط این شرکت نیز به حاضران معرفی شد.
در پایان برنامه از استاد نظرپور پیشکسوت پویانمایی نیز تجلیل شد.