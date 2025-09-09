به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در واکنش به استقرار نیرو‌های نظامی آمریکا در دریای کارائیب، این اقدام را «تشدید تهدیدات ناموجه» و تلاشی برای توجیه تهاجم نظامی به کشورش با هدف تصاحب ذخایر نفتی آن خواند.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ضمن محکوم کردن استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب، واشنگتن و متحدانش را متهم کرد که اصرار دارند با طرح اتهامات بی‌اساس، تهاجمی نظامی علیه ونزوئلا را توجیه کنند.

به گفته او، هدف نهایی آمریکا تحمیل یک دولت دست‌نشانده و تصاحب ذخایر عظیم نفتی این کشور است. مادورو ادعا‌های پنتاگون مبنی بر ارتباط دولت ونزوئلا با کارتل‌های مواد مخدر را قاطعانه رد کرد و کشورش را «عاری از کشت کوکائین» و دارای سیاستی موفق در مبارزه با مواد مخدر دانست.

وی افزود که آمریکا علاقه‌ای به حل مشکل جدی مصرف مواد مخدر در داخل مرز‌های خود ندارد. رئیس‌جمهور ونزوئلا استقرار کشتی‌های جنگی آمریکا را «تهدیدی عجیب و غریب و اغراق‌آمیز» توصیف و آن را با بهانه‌های واشنگتن برای حمله به عراق مقایسه کرد. او یادآور شد که حمله به عراق نیز با دروغِ وجود «سلاح‌های کشتار جمعی» توجیه شد؛ سلاح‌هایی که هرگز پیدا نشدند.

مادورو تأکید کرد که هدف آمریکا از این اقدامات، اجرای راهبرد «تغییر رژیم» و روی کار آوردن دولتی در خدمت منافع طبقه الیگارشی آمریکا است. وی در پایان اعلام کرد که مردم و نیرو‌های مسلح ونزوئلا با قدرت از حاکمیت و تمامیت ارضی خود در برابر تهدیدات امپریالیستی دفاع خواهند کرد.