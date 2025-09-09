انتقادمعاون رئیس قوه قضائیه از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی
معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری آزادشهر از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه امروز در جلسه شورای اداری آزادشهر با انتقاد شدید از عملکرد رژیم صهیونیستی و حمایتهای بیقید و شرط آمریکا از آن، افزود: این رژیم غاصب بدون توجه به قوانین بینالمللی، جنایات گستردهای را در غزه رقم زده و بیش از ۲۰۰ هزار نفر را شهید یا زخمی کرد اما در مقابل، اگر در ایران کوچکترین حادثهای رخ دهد، مدعیان حقوق بشر به سرعت فعال میشوند. ناصر سراج با اشاره به توطئههای مستمر آمریکا علیه انقلاب اسلامی از بدو پیروزی تاکنون، گفت: از ترور ۱۷ هزار نفر از مردم و مسئولان توسط گروهکهای منافقین تا جنگ تحمیلی هشتساله با حمایت ۳۵ کشور، دشمنان همواره در پی تضعیف نظام جمهوری اسلامی بودند اما ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری با اقتدار از این چالشها عبور کرده و در برابر ابرقدرتها ایستادگی کرده است. سراج با اشاره به جنگ اخیر ۱۲ روزه، تأکید کرد: دشمنان که زمانی از پشت صحنه توطئه میکردند، اکنون مجبور به ورود مستقیم به صحنه شدهاند، اما باز هم ناکام ماندهاند. معاون قوه قضاییه همچنین از هماهنگی مثالزدنی سران سه قوه در ایران خبر داد و گفت: روسای قوا با برگزاری جلسات منظم و تلاش شبانهروزی، در مسیر رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام برمیدارند. وی با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه ایران افزود: با وجود این چالشها، نظام جمهوری اسلامی با قدرت به مسیر خود ادامه میدهد. در این جلسه همچنین حجتالاسلام محمدصالح منصوری امام جمعه آزادشهر با تبریک هفته وحدت، برلزوم پیگیری اجرای قانون عفاف و حجاب و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان ناشی از قطع برق به مردم از سوی قوه قضاییه شد. آدینه فرماندار آزادشهر هم در این جلسه از همراهی و هم افزایی مدیران قوای سهگانه با يکديگر و رفع مشکلات مردم و خدمت به آنها قدردانی کرد. وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات آزادشهر از جمله کندی عملیات بهسازی و تعریض جاده ترانزیتی خوش ییلاق، سه مخزن ذخیره آب درحال ساخت و مجهز نبودن بیمارستان حضرت معصومه(ع) افزود: برای سرعت بخشیدن و رفع موانع این طرح ها، قوه قضاییه میتواند کمک کند.