به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ مردی از تبار پاک ابراهیم (ع) و آخرین حلقه از سلسله نورانی رسولان حق از مرکب آسمان نزول می‌کند و به زمین و زمینیان نور می‌بخشد؛ مردی با عزم نوح نبی (ع)، زیبایی رخسار یوسف (ع)، صبری به قامت ایوب (ع) و حکمت لقمان بر زبان.



امروز روز همه بشارت‌های آسمانی است. روز شادی مومنان در هر گوشه عالم و روز امیدواری گناهکاران به رحمت واسعه ایزدی.

امروز هفدهم ربیع‌الاول، روز ولادت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم است.



روایت شده است در روز میلاد نبی مکرم اسلام (ص) مردی یهودی نزد اهل قریش آمد و پرسید: آیا امشب در میان شما کودکی به دنیا امده است؟ گفتند: آری. آن مرد بعد از اصرار به دیدن این کودک و مشاهده نشانه‌ها گفت: مقام نبوت، تا روز قیامت از قوم بنی‌اسراییل بیرون رفت. شادمان باشید؛ سوگند به خدا این مولود، شکوه و عظمت شگرفی به شما می‌بخشد و زبانزد مردم مشرق و مغرب عالم خواهد شد.



هفدهم ربیع‌الاول روزی شگفتی برای شیعیان است؛ زیرا بنابر روایات اهل تشیع، ولادت حضرت امام صادق هم در همین روز واقع شده است.

امام جعفر صادق (ع) ملقب به صابر، طاهر و فاضل، در روز جمعه ۱۷ ربیع‌الاول سال ۸۳ هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشودند.

آن حضرت در مدت ۱۵ سال امامت خویش، ضمن رهبری شیعیان جهان، نهضت علمی پرباری ایجاد کردند که شهرت آن به فراسوی مرز‌های حکومت عباسی می‌رسید.



امام صادق علیه‌السلام در اخلاق نیکو نیز الگوی مومنان بودند. از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «سه چیز نشانه درست اندیشی است: خوش برخوردی، خوب گوش دادن و نیکو پاسخ دادن.»



همچنین از امام صادق علیه‌السلام درباره شان وجودی نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم روایت شده است که فرمودند: «خداوند متعال خطاب به رسول اکرم (ص) فرمود:‌ای محمد! قبل از این که آسمان‌ها، زمین، عرش و دریا را خلق کنم. نور تو و علی را آفریدم.»