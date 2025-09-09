پخش زنده
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان جنوبی از کشف تخلف گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه برنج در شهرستان بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تهوری گفت: با دستور موکد مقام عالی استان مبنی بر نظارت بر شبکههای توزیع کالاهای اساسی و کنترل بازار و بررسی نحوه جذب و توزیع برنج سهمیهای تخصیصی استان از نوع پاکستانی؛ تخلف یک عامل توزیع برنج در بحث گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه به میزان حدود ۳۹ تن برنج مشاهده شد.
وی افزود: در نتیجه آن پس از تحقیقات گسترده پروندهای به ارزش ریالی بالغ بر بیست و چهار میلیارد و چهارصد میلیون ریال تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم در ارائه گزارشات، از هم استانیها خواست تا هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، احتکار در انبارها و محلهای مشکوک نگهداری کالا، عرضه خارج از شبکه، تقلب و سایر موارد را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.