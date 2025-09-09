مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام گفت: تاکنون مبلغ چهار هزار و ۷۴ میلیارد تومان به ۹۵ درصد از گندم‌کاران این استان پرداخت شده است و با باقیمانده آن‌ها نیز تا پایان شهریور تسویه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اصغر باباخانی اظهار کرد: در سال زراعی جاری (۱۴۰۳-۱۴۰۴) حدود ۲۰۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد که مجموع مطالبات آنها چهار هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: از این میزان تاکنون چهار هزار و ۷۴ میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده و تنها ۲۱۵ میلیارد تومان آن باقی مانده است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده؛ تا پایان شهریور ماه به‌طور کامل پرداخت می‌شود.

باباخانی با اشاره به روند پرداخت‌ها افزود: تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای تسویه مطالبات بر عهده سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است و تلاش‌ها برای تسریع در واریز بخش باقی‌مانده ادامه دارد.

به گفته وی، سطح زیرکشت گندم ایلام در سال زراعی جاری ۱۵۵ هزار هکتار بوده است و سال گذشته نیز در مجموع ۳۵۳ هزار و ۷۶۷ تن گندم معمولی و دوروم از کشاورزان خریداری شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام با اشاره به کیفیت بالای محصول گندم استان، تشریح کرد: ایلام از قطب‌های تولید گندم کیفی کشور است و بذر تولیدی آن به ۱۴ استان دیگر نیز ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: تأمین و تخصیص اعتبار لازم برای تسویه کامل مطالبات از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود و تلاش‌ها برای شتاب‌بخشی به پرداخت بخش باقیمانده ادامه دارد.

گندم ایلام از نظر کیفیت در جایگاه دوم یا سوم کشور قرار دارد.

استان ایلام با شرایط اقلیمی مناسب، سالانه بخش عمده‌ای از گندم خود را با نرخ تضمینی به دولت تحویل می‌دهد و نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.