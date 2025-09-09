پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از برخورد قاطعانه و قانونی و اعمال جریمه سنگین برای دارندگان ماینرهای غیر مجاز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی گفت: تنها در بازه زمانی اول شهریور تاکنون، در چندین عملیات مشترک با کلانتری، پلیس اماکن و اطلاعات سپاه، در مجموع بیش از ۳۰۰ دستگاه ماینر در نقاط مختلف از جمله شهرک اندیشه، کوی نفت، گلستان، کیانشهر، زرگان، کوت سیدصالح، شهرک شهدا، کوی سعدی، روستایامالبنین و چند منزل مسکونی کشف و جمعآوری شد.
وی افزود: این دستگاهها عمدتا به صورت غیرمجاز و با استفاده از انشعابهای غیرقانونی برق در منازل مسکونی، کارگاهها و حتی خودروها نصب و بهرهبرداری شدند و با مصرف بالای انرژی، خسارت جدی به تجهیزات شبکه و وسایل برقی مشترکان وارد کردند.
فراتی با اشاره به پیامدهای این فعالیتها ادامه داد: استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال به دلیل مصرف بالای انرژی و فعالیت بیوقفه، موجب افزایش بار غیرمتعارف روی شبکه میشود، این موضوع نه تنها باعث بروز نوسانات ولتاژ و افت کیفیت برق در مناطق مسکونی میشود، بلکه در مواردی منجر به خاموشیهای پراکنده و آسیبدیدگی تجهیزات شبکه نظیر ترانسفورماتورها و کابلهای فشار ضعیف شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اظهار داشت: نوسانهای ناشی از فعالیت این دستگاهها همچنین لوازم برقی خانگی شهروندان از جمله یخچال، کولر، تلویزیون و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی را با خطر سوختگی یا کاهش عمر مفید روبهرو میکند، بخشی از شکایات مردمی در خصوص خرابی وسایل خانگی و افزایش هزینه تعمیرات ناشی از همین فعالیتهای غیرمجاز بوده و همین امر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان را دوچندان کرده است.
وی تاکید کرد: فعالیت غیرقانونی این مراکز علاوه بر ایجاد نوسانات ولتاژ و بروز خاموشیهای پراکنده، تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق شهری محسوب میشود، از این رو با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، شناسایی و جمعآوری آنها به طور مستمر ادامه خواهد داشت.
فراتی میگوید: این شرکت در برخورد با استفادهکنندگان غیرمجاز دستگاههای استخراج ارز دیجیتال قاطعانه عمل میکند و بر اساس قانون، متخلفان علاوه بر ضبط تجهیزات، مشمول پرداخت جریمههای سنگین به دلیل خسارتهای وارده به شبکه و شهروندان خواهند شد.
روز گذشته نیز دادستان خوزستان نسبت به قطع خاموشیها در استان با توجه به نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس هشدار داد.