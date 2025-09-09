به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی خراسان جنوبی گفت: با توجه به ناترازی موجود در مصرف حامل‌های انرژی به‌ویژه برق، مبارزه با تخلفات مرتبط با رمز ارز‌ها به‌طور ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار دارد.

سرهنگ محمود علیپور افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، و با همکاری سایر دستگاه‌ها، موفق به شناسایی محل‌های نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال شدند.

وی گفت: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، این اماکن مورد بازرسی قرار گرفت و ۳۹ دستگاه ماینر کشف شد که ارزش ریالی آنها توسط کارشناسان بیش از ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

جانشین انتظامی استان افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۱۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در خراسان جنوبی کشف و ضبط شده است.