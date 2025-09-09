رئیس اداره راه و شهرسازی بهبهان از رفع تصرف اراضی دولتی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال و بازگشت به بیت المال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثم مصاحب با اشاره به اقدامات بعمل آمده در راستای پیشگیری و مبارزه با پدیده زمین خواری و فرهنگ سازی در این عرصه، گفت: با پیگیری و تلاش‌های انجام پذیرفته یک مورد رفع تصرف اراضی دولتی در شهر بهبهان به مساحت بیش از ۲۰۰ متر مربع انجام شد.

وی افزود: ارزش این اراضی بیش از ۴۰ میلیارد ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شده و به بیت المال برگشت.

مصاحب ادامه داد: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.

رئیس اداره راه و شهرسازی بهبهان با هشدار جدی درخصوص هرگونه تعرض و دست‌اندازی به اموال و اراضی دولتی بیان داشت: رسیدگی به موضوع زمین‌خواری در اولویت فعالیت‌های این اداره قرار دارد و به جهت برخورد با پدیده زمین‌خواری و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی با قاطعیت با زمین‌خواران برخورد می‌شود.

وی با اشاره به این که تجاوز به اراضی ملی، تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه نسل آینده این کشور است، تاکید کرد: مردم بهبهان پیش از خرید و یا اقدام به ساخت و ساز بنا، از مراجع قانونی ذی‌صلاح استعلام بگیرند، زیرا تجاوز به اراضی ملی ضمن تشکیل پرونده‌های قضایی و تخریب بنا‌های احداثی، آنها را متحمل زیان می‌کند.

میثم مصاحب به متعرضین به حقوق عمومی جامعه از جمله انفال توصیه کرد: قبل از انجام اقدامات غیرقانونی و ارتکاب جرم به عواقب آن بیاندیشند تا از تبعات تضییع حقوق بیت المال مصون بمانند در غیر اینصورت بدون اغماض و مماشات با آنان برخورد می‌شود.

وی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.