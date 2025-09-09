از سوی خیران؛
اهداء ۸ قطعه زمین برای ساخت پایگاههای اورژانس استان
خیران هشت قطعه زمین برای ساخت زمین محل احداث پایگاه های اورژانس در کهگیلویه و بویراحمد اهدا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد افزود: این زمینها که به طور میانگین ۲۰۰ متر مربع مساحت دارند برای ساخت پایگاههای ملکی در مناطق روستایی و شهری استان همانند: زیلایی، سادات محمودی، جلیل، یاسوج،لیکک،تِمبی، اسفندان و راک اهدا شده است.
رییس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان با اشاره به نیاز به احداث پایگاههای اورژانس در این مناطق برای امدادرسانی به موقع از این شهروندان نیکاندیش قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه مجوز احداث این پایگاههای امداد و نجات در نقاط مختلف استان اخذ شده تاکید کرد: امید میرود با تامین اعتبار این طرحها عملیات ساخت آنان در آینده نزدیک آغاز شود.
رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: افزوده شدن ۲ دستگاه آمبولانس به ناوگان امداد و نجات و راه اندازی دومین پایگاه امداد و نجات هوایی استان در گچساران، تکمیل، تجهیز و افتتاح پایگاههای آبسفید و شهری چرام، تصویب جانمایی، بازسازی و بهرهبرداری از پایگاه کَت بهمئی ، از جمله اقدامهای سازمان اورژانس کشور برای ارتقای وضعیت امداد و نجات فوریتهای پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد است.
غفارفرد عنوان کرد:کلنگزنی پایگاههای جادهای مُندان و تِمبی چرام و همچنین پایگاه شهری لیکک از برنامه های اورژانس برای بهبود زیرساختهای امداد و نجات فوریت های پزشکی در استان است که در دولت چهاردهم عملیاتی شده است.
وی تاکید کرد:ادامه ساخت پایگاههای اورژانس شهرک صنعتی و اتوبوس آمبولانس یاسوج با پیشرفت ۸۰ درصد، پایگاه شهری باشت با پیشرفت ۷۰ درصد و پایگاه امداد و نجات لیشتِر گچساران از دیگر پروژههای در حال اجرای کهگیلویه و بویراحمد هستند.
هم اکنون ۵۳ پایگاه اورژانس جاده ای زمینی و یک پایگاه اورژانس هوایی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد کار خدمات رسانی به حادثهدیدگان را به عهده دارند.