رئیس بنیاد دعبل خزائی گفت: در چهارمین رویداد ملی مقام مجنون به ۲۰۰ نفر از پیرغلامان و فعالان عرصه هیأت، نشان حبیب اهدا می‌شود و علاوه بر این، ۲۰ نفر از فعالان رسانه‌ای نیز نشان وفا دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام خداجویان رئیس بنیاد دعبل خزاعی در نشست خبری چهارمین رویداد ملی مقام مجنون و چهارمین دوره تجلیل از پیرغلامان حسینی (نشان حبیب) گفت:

رویداد مقام مجنون به سال چهارم برگزاری رسیده است و از آنجا که بنیاد دعبل خزاعی وظیفه خدمت رسانی و توجه به پیشکسوتان، بزرگان، صاحبنظران و پیرغلامان این حوزه در عرصه‌های مختلف را به عهده دارد برای نخستین بار نشان وفا رونمایی و به حدود ۱۰ نفر در تهران این نشان اهدا خواهد شد.

حجت الاسلام خداجویان افزود: در چهارمین رویداد ملی مقام مجنون در کل کشور ۲۰۰ نفر تجلیل می‌شوند و نشان حبیب می‌گیرند و از این ۲۰۰ نفر ۲۰ نفر در تهران تکریم و به ۱۰ نفر از آنها نشان وفا اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: در این دوره ۴ ساله تاکنون ۶۰۰ پیرغلام تجلیل شده و نشان حبیب گرفته‌اند.

باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی هم در این نشست گفت: امسال مراسم مقام مجنون را باشکوه‌تر برگزار می‌کنیم و در کنار اهدای نشان حبیب، نشان وفا هم اضافه شده و به فعالانی همچون فیلمسازان، هنرمندان، سیاسیون و کسانی که در کار خود برای تعظیم شعائر دینی و تسهیل در امور این حوزه تلاش کرده‌اند و در محیط اجتماعی و جامعه فضای حسینی تری را رقم زده‌اند، اهدا می شود.

باباخانی ادامه داد: تلاش می‌کنیم این برنامه را هر ساله در ماه ربیع الاول اجرا کنیم تا از فعالیت پیر غلامان و ستایشگران و ... فعالان این عرصه و کسانیکه در ماه‌های محرم و صفر خدمت داشته‌اند با اهدای نشان حبیب و وفا، قدر دانی کنیم.

چهارمین رویداد ملی مقام مجنون ساعت ۱۵ بیست و سوم شهریور در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود و عموم مردم می توانند در این مراسم حضور داشته باشند.