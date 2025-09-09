پخش زنده
رئیس شورای سیاستگذاری جایزه شهید اندرزگو گفت: مطالبه و درخواست ما از سازمان وها ارگانهای مربوط این است که با تطهیر خاندان پهلوی درفضا مجازی و برخی سریالها نمایش خانگی مقابله و برخورد جدی شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما حسن رحیمیان در مراسم اختتامیه جایزه ادبی شهید اندرزگو گفت: امروز شاهد فعالیت گسترده کانالها و سایتهایی هستیم که با حمایتهای مالی کلان، به تطهیر خاندان پلید پهلوی، ترویج بیعفتی و عادیسازی بیحجابی مشغول هستند. متأسفانه تاکنون اقدام مؤثر و پروندهسازی جدی در دادگاه مطبوعات و مراجع ذیربط علیه این جریانها صورت نگرفته است.
وی افزود: برخی از این شبکهها حتی با انتشار تصاویر بازیگران متعهد و چادری، تلاش میکنند واقعیت را تحریف کرده و چهره آنان را در کنار تبلیغ بیحجابی نمایش دهند.
آقای رحیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری خاطراتی از دوران نهضت امام خمینی (ره)، گفت: نخستین سخنرانی مهم امام در عاشورای سال ۱۳۴۲ علیه جنایات شاه و ارتباط با اسرائیل منجر به قیام ۱۵ خرداد و دستگیری ایشان شد. دومین سخنرانی بزرگ نیز در چهارم آبان ۱۳۴۳ علیه آمریکا ایراد شد که در نهایت به تبعید امام انجامید.
رئیس شورای سیاستگذاری جایزه شهید اندرزگو: امام خمینی (ره) از همان آغاز نهضت، اسرائیل و آمریکا را عامل اصلی جنایتها معرفی کردند.