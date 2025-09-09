رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: فردی که با جعل رسید پرداخت، موفق به کلاهبرداری میلیاردی از ۲۳ فروشنده به ویژه طلافروشان شده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار داشت: با گسترش روزافزون فضای مجازی، روز به روز شاهد افزایش جرایم در این فضا هستیم و یکی از روش‌های متداول اخیر، کلاهبرداری از تراکنش‌های مالی و معاملاتی است که با استفاده از نرم‌افزار‌های بانکی انجام می‌شود.

وی افزود: این شیادان سایبری با سو استفاده از اعتماد بین خریدار و فروشنده، اقدام به نصب یک نرم‌افزار جعلی بر روی گوشی فروشنده می‌کنند.

سرهنگ کارآگاه حسینی ادامه داد: فرد کلاهبردار که خود را به عنوان یک خریدار معرفی می‌کند، در حین انجام معامله، یک رسید پرداخت جعلی را نمایش می‌دهد و با بهانه‌هایی مانند «ضعیف بودن اینترنت» یا «کندی در انتقال وجه»، اعتماد فروشنده را جلب می‌کند تا کالا را تحویل دهد، در حالی که در واقعیت هیچ پولی واریز نشده است.

رئیس پلیس فتا خوزستان با اشاره به آمار قربانیان این کلاهبرداری، بیان کرد: تنها در چند روز گذشته، ۲۳ نفر از همشهریانمان، که عمدتا طلافروش بودند، با این شکایت به پلیس فتا مراجعه کردند. آنها اعلام کردند خریداری پول را انتقال داده، اما وجهی به حساب آنها واریز نشده است.

وی با اشاره به تلاش کارشناسان پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری این متهم، گفت: پس از انجام اقدامات کارشناسی و عملیات گسترده، این فرد دیروز توسط ماموران پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

وی یادآور شد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این متهم در چند فقره پرونده کلاهبرداری به همین روش، مبالغی بالغ بر میلیارد‌ها تومان از همشهریان کلاهبرداری کرده است.

پیشنهاد پلیس فتا به فروشندگان

رییس پلیس فتا خوزستان با ارائه راهکار پیشگیرانه به شهروندان و فروشندگان، توصیه کرد: انتظار می‌رود شهروندان و فروشندگان حتما سرویس پیامک بانکی را برای حساب کسب و کار خود فعال کنند و تنها پس از دریافت پیامک تایید واریز وجه از سوی بانک، اقدام به تحویل کالا به خریدار نمایند و به هیچ عنوان به رسید نمایش داده شده در گوشی طرف مقابل اعتماد نکنند.

وی همچنین از همکاری شهروندان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با افزایش آگاهی عمومی، جامعه شاهد کاهش این جرایم خواهد بود.