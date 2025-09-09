پخش زنده
همزمان با فرارسیدن روز ملی سینما از ۴ سامانه آنلاین فروش بلیت سینما و نماینده فنی سامانه سمفا در موسسه سینماشهر تقدیر و تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی موسسه سینما شهر، همزمان با فرارسیدن روز ملی سینما و از مدیران و نمایندگان سامانههای آنلاین «ایران تیک»، «سینماتیکت»، «گیشه۷» و «آی تیکت» در موسسه سینماشهر تقدیر و تجلیل شد.
در این مراسم حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر ضمن خوش آمدگویی و تبریک فرارسیدن ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص)، امام جعفر صادق(ع) و روز ملی سینما، با اشاره به لزوم توسعه و گسترش زیرساخت های فناورانه در حوزه سینما، گفت: در حال حاضر سینمای ایران به سمت صنعتی شدن پیش میرود و دارای بخشهای مختلفی است. به طور طبیعی بسیاری از افراد در فرآیندهای مختلف مربوط به آن دخیل هستند. موسسه سینما شهر در حوزه اکران و بهبود وضعیت زیرساخت سینماها ماموریتهایی را برعهده دارد. در گذشته بخش مربوط به نمایش فیلمهای سینمایی تنها محدود به حوزه سخت افزاری میشد اما در سالهای اخیر، فعالیتهای مربوط به حوزه نرم افزاری نیز اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. در نتیجه ضرورت دارد موسسه سینما شهر در کنار توجه به زیرساختهای سینمایی، مسائل مربوط به این بخش را نیز مورد تاکید و توجه قرار دهد.
ایل بیگی ادامه داد: خوشبختانه ارتباط خوبی میان همکاران ما و مدیران این حوزه برقرار است و جلسات متعددی در خصوص موضوعات مختلف برگزار میشود. امیدوارم در آینده بتوانیم با هماهنگی بیشتری مسائل قابل طرح را به اشتراک بگذاریم و در خصوص راهکارهای لازم و به تدبیری مشترک دست یابیم. نکته مهم این است که جایگزینی مفاهیم و اقدامات مدرن مربوط به حوزههای مختلف سینما و جایگزینی آن با رویکردهای سنتی کار دشواری محسوب میشود.
وی افزود: عموما تصورات فیلمسازان از حوزه اکران و نمایش آثار سینمایی بسیار متفاوت است. امروزه شرایط پخش فیلم دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و دیگر تنها محدود به امور فیزیکی و تهیه نسخههایی برای پخش و نمایش فیلمها نمیشود. بلکه در شرایط فعلی فراهم آوردن زمینهای برای تبلیغات و اطلاع رسانی مربوط به آثار مختلف سینمایی از جمله مهمترین مسئولیتهای یک دفتر پخش به شمار میآید.
مدیرعامل موسسه سینماشهر با اشاره به جلسه اخیر خود با اتحادیه پخشکنندگان و سینماداران، بیان کرد: هر یک از این دو نهاد صنفی انتظارات خود را از سامانههای آنلاین فروش بلیت مطرح کردند و عقیده داشتند باید بیش از پیش خواستهها و نیازهای آنان از جانب مدیران این سامانهها مورد توجه قرار بگیرد. در خصوص این سامانهها نمیتوان تنها سودآوری مالی را مورد تاکید قرار داد، چراکه هر یک از این بسترهای آنلاین به عنوان بخشی از زنجیزه نظام اکران و نمایش فیلمها عمل میکنند.
ایل بیگی خاطرنشان کرد: سامانه فروش آنلاین بلیت متعلق به موسسه سینماشهر به منظور رقابت با سایر سامانههای بخش خصوصی تاسیس نشده است و اهداف متفاوتی را دنبال میکند. چراکه گاهی نیازهایی احساس میشود که در جهت برطرف کردن آنها باید وارد عمل شد. سازمان سینمایی به امر مردمی سازی و عدالت فرهنگی توجه ویژهای دارد. در واقع این سامانه، مدیریت اجرایی سامانه سمفا را برای تبدیل شدن به یک پروژه ملی برعهده دارد.
وی یادآور شد: چندین سال است بحث تسهیم از مبدا مورد توجه مدیران سینمایی است. با آنکه در سالیان گذشته شرایط زیرساختی لازم برای عملی شدن این اقدام وجود نداشته، اما بیان این مطالبه و خواسته از سوی تهیهکنندهها و پخشکنندگان امر مهمی است. در این خصوص مدیران سازمان با نمایندگان صنوف جلساتی را برگزار کردند و نمایندهها پذیرفتند این طرح در قالب دو مرحله امکان اجرایی شدن دارد. مرحله اول تسهیم از مبدا به واسطه فعالیت سامانههای آنلاین فروش بلیت صورت میپذیرد و این موضوع هم اکنون در حال طراحی شدن است و در مرحله دوم نیز در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، اقدامات نهایی صورت خواهد گرفت.
در ادامه این نشست نماینده سامانه «سینما تیکت» ضمن تشکر بابت فضایی که در حمایت از سامانههای فروش بلیت شکل گرفته است، گفت: در خصوص روز ملی سینما از ابتدای هفته طرحی را اجرایی کردیم که در قالب آن، به مدت یک هفته هر شب یکی از فیلمهای مهم تاریخ سینمای ایران در پردیس سینمایی «باغ کتاب» تهران به نمایش درمیآید. خوشبختانه این مراسم در دو روز ابتدایی خود با استقبال بسیار مناسبی از سوی مخاطبان مواجه شده است. در خلال این برنامه هنرمندانی نظیر گوهر خیراندیش و فرهاد آئیش حضور داشتند و در خصوص هر یک از این آثار به ذکر نکات کمتر شنیده شده و مغفول مانده پرداختند و در شبهای آتی نیز به فراخور هر اثر، میزبان هنرمندان دیگری خواهیم بود.
سپس نماینده سامانه «گیشه۷» ضمن تشکر از برگزاری مراسم تقدیر از مدیران سامانههای آنلاین فروش بلیت سینما گفت: ما نیز در تلاش هستیم تا به منظور استفاده بیشتر مخاطبان از ظرفیتهای سینمای ایران برنامههایی را تدارک ببینیم تا شاهد رونق هرچه بیشتر سینمای ایران باشیم. ضمن اینکه در نظر داریم تا در سالنهای پنچ شهر و به صورت شگفتانه، برنامههایی را برای مخاطبان تدارک ببینیم.
نماینده فنی سامانه سمفا نیز با بیان اینکه رویه در پیش گرفته شده توسط موسسه سینماشهر باعث شده تا چهره مجموعههای سینمایی در سراسر کشور متحول شود، گفت: سامانه سمفا با یک دیدگاه متفاوت و کلان طراحی و اجرا شد و خوشبختانه این سامانه تعامل و همکاری سازندهای با سامانههای آنلاین فروش بلیت سینما دارد.
در پایان نماینده سامانه «ایران تیک» گفت: از روز ملی سینما به مدت یک ماه برنامههای مختلفی را در دستور کار قرار دادیم به دنبال این موضوع هستیم تا برای رفاه حال مردم طرحهای مختلفی را به اجرا درآوریم. برای مثال هدایا و جوایز مختلفی برای متقاضیان خرید بلیت درنظر گرفته شده است که شامل محصولات فرهنگی نظیر بلیت سینما، کنسرت و... میشود. همچنین بناست تا در شهرهای تهران و شیراز همزمان با روز ملی سینما مسابقاتی را تدارک ببینیم که فرآیند اجرایی شدن آن از طریق سینماها پیگیری خواهد شد. هدف ما از درنظر گرفتن برنامهای یک ماهه به مناسب روز ملی سینما این است که بتوانیم هر چه بیشتر مخاطب را درگیر سینما کرده و در او شوق لازم برای تماشای فیلمهای سینمای ایران را به وجود آوریم.