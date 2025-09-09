گروهی از دانشگاهیان و اساتید برجسته کشور بوسنی و هرزگوین با انتشار درخواستی عمومی به جامعه بین‌المللی، خواستار آتش‌بس فوری و توقف «مصداق بارز نسل‌کشی» در غزه شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، در این بیانیه تأکید شده است که توقف «وحشی‌گری و کشتار دیوانه‌وار کودکان، زنان، سالمندان و افراد گرسنه فلسطینی» ضروری است. امضاکنندگان خاطر نشان کرده‌اند که رنج مردم غزه «برای کل بشریت چنان غیرانسانی است که هیچ انسان عادی، صرف نظر از جنسیت، مذهب و ملت، حتی نمی‌تواند به آن بنگرد.»

در این بیانیه آمده است: «مردم بوسنی و هرزگوین نیز حق ندارند در برابر رنج مردم غزه یا هر جای دیگری که خشونت آشکار در حال وقوع است، ساکت و صامت بمانند.»

امضاکنندگان که از دانشگاه‌ها و موسسات مختلف علمی و پژوهشی کشور بوسنی و هرزگوین هستند، از جامعه دانشگاهی خواستند تا در محکوم کردن «کشتار و تخریب وحشیانه در مقیاسی بی‌سابقه» به آنها بپیوندند و همه مسئولان این فاجعه را در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

در میان امضاء کنندگان این بیانیه اسامی افرادی مانند موریس چیچیچ، رئیس آکادمی علوم و هنر بوسنی و هرزگوین، پروفسور دکتر مایل بابیچ، دبیر دپارتمان علوم انسانی، پروفسور دکتر عدنان بوسولاجیچ، رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو به چشم می‌خورد.