به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «لیمو از همه چیز خبر داشت» به نویسندگی و کارگردانی ادریس محمودیان و تهیه‌کنندگی ادریس محمودیان و انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مهاباد، در ادامه پخش بین‌المللی خود به چهل و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لوکاس در آلمان راه پیدا کرد.

جشنواره بین‌المللی لوکاس LUCAS، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین رویداد‌های فیلم در کشور آلمان است. لوکاس، تمرکز خود را بر تولیدات برجسته و باکیفیت بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در تمام فرم‌های آن قرار می‌دهد. امسال، ۲۱ فیلم بلند و ۱۸ فیلم کوتاه، برای جوایز لوکاس با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

چهل و هشتمین دوره این جشنواره از ۲۵ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴) در آلمان، برگزار می‌شود.

این فیلم کوتاه پیش‌ازاین، موفق به کسب تقدیر ویژه هیئت داوران جشنواره دهوک (دوره ۱۱)، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه تهران (دوره ۴۱)، تقدیر ویژه هیئت داوران جشنواره تصویر سال (دوره ۲۱) و جایزه بهترین کارگردانی و صدای جشنواره فضای باز لاهیجان، شده و در همین دوره‌ها، نامزد بهترین صدا، فیلم‌برداری و کارگردانی جشنواره فیلم کوتاه تهران، نامزد بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، فیلم‌برداری، صدا، طراحی صحنه و بازیگری جشنواره فضای باز لاهیجان نیز بوده است.

«لیمو از همه چیز خبر داشت» در یک خانه روستایی روایت می‌شود؛ جایی که هیجان و تلاش برای تولد پسری، پس از هشت دختر به تصویر کشیده می‌شود. حضور پر جنب‌وجوش زنان حاضردرصحنه، دوربین و شخصیت‌هایی که در حرکت‌اند، تماشاگر را به دل ماجرا می‌کشاند.

ژاله نیلوفری، کمال نوجوان، هلیا علایی، آرام امینی، ماهپاره امینی، دردانه رزم‌آرا، نسترن سهرابی نیا، فریناز نادری، عسل محمدی، گزیزه ابراهیمی، ملینا محبوبی، باران محمدی و روژان بایزیدی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش جهانی اثر را شرکت بفر پروداکشن به مدیریت سینا ایوبی، بر عهده دارد.

عوامل فیلم کوتاه «لیمو از همه چیز خبر داشت» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: ادریس محمودیان، تهیه‌کننده: ادریس محمودیان و انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مهاباد، مدیر فیلم‌برداری: وریا گلزاریان، صدابردار: نادر خالدی، طراحی صدا: احسان افشاریان، اتالوناژ: مهران دوستی، جلوه‌های‌ویژه: مصطفی حبیبی، مشاور پروژه: ایوب گلکار، طراحی صحنه و لباس: فریناز نادری، وریا گلزاریان، طراحی‌گریم: رودان محمدی، دستیار و برنامه‌ریز: محمد معروفی، دستیار تهیه: اسرین مجیدی، نورپردازی: سامان پاسیان، دستیاران فیلم‌برداری: سیروان خضری، هیوا جعفری، اشکان باقری، رندرینگ: بابک ثنائی، مدیر تولید: امید نیکرو، دستیاران صحنه: آرام امینی، گزیزه ابرهیمی، مدیر تدارکات: حسین مجیدی، عکاس: آزاد احمدی گلزار، طراحی پوستر: فریا مصطفی‌نژاد و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.