پخش زنده
امروز: -
مجموعه «هانا»، با کیفیت ۴ K-HDR، از شبکه فراتر و مجموعه تلویزیونی «دنیای آوا»، از شبکه دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با پایان مجموعه «مندلورین»، پخش فصل اول مجموعه اکشن و درام «هانا» محصول ۲۰۱۹، از این هفته در شبکه فراتر آغاز میشود.
مجموعه «هانا» به کارگردانی «سارا آدینا اسمیت»، محصول سال ۲۰۱۹، در گونه اکشن و درام تولید شده و با کیفیت تصویری ۴K-HDR، پخش می شود.
پخش اصلی «هانا»، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲:۰۰، خواهد بود. همچنین این مجموعه در روز بعد ساعت ۱۲:۳۰، و به صورت هفتگی در روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰ و سهشنبه و چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح بازپخش میشود.
«هانا» داستان دختری جوان را روایت میکند که در دل جنگل بزرگ شده و تحت آموزشهای سخت و نظامی قرار گرفته است. او پس از فرار از نیروهای دولتی، تلاش میکند تا گذشتهاش را کشف کرده و هویت واقعی خود را بیابد.
مجموعه تلویزیونی «دنیای آوا»، به تهیهکنندگی و کارگردانی مجید پایدار، با نگاهی تربیتی و پرورشی، تلاش دارد مفاهیم هوش هیجانی و مهارتهای مدیریت احساسات را در قالبی نمایشی و جذاب به کودکان آموزش دهد. این مجموعه روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷:۱۵، از شبکه دو پخش میشود.
ماجراهای این مجموعه حول شخصیت «آوا»، دختری ۹ ساله، شکل میگیرد که در مدرسه با چالشهای مختلفی روبهرو میشود. او در مسیر تجربه احساساتی، چون شادی، غم، خشم، ترس و انزجار، میآموزد چگونه هیجانات خود را مدیریت کرده و مهارتهای ارتباط مؤثر و رفع تعارض را بیاموزد.
مجموعه «دنیای آوا»، در ۱۰ قسمت در مرکز صدا و سیمای استان فارس تولید شده و با بهرهگیری از عناصر نمایشی، عروسکی و جلوههای ویژه، تلاش دارد آموزش مهارتهای زندگی را به تجربهای شیرین و ماندگار برای کودکان تبدیل کند.