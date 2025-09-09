به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدقاسم خورشیدی با اشاره به آغاز طرح ملی نصب سامانه پایش هوشمند سوخت بر روی ماشین‌آلات کشاورزی در باغملک گفت: این اقدام در راستای بهبود نظام توزیع سوخت، جلوگیری از هدررفت منابع، و حمایت از بهره‌برداران واقعی بخش کشاورزی صورت می‌گیرد

وی افزود: پایش دقیق مصرف سوخت تراکتور‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی، تخصیص سهمیه گازوئیل بر اساس عملکرد واقعی دستگاه‌ها، حذف محدودیت‌های سهمیه‌ای برای تراکتورداران مجهز به سامانه و مقابله با قاچاق سوخت و افزایش شفافیت در توزیع از اهداف این طرح است.

خورشیدی ادامه داد: این طرح به‌صورت مرحله‌ای و با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های فنی اجرا خواهد شد.

سرپرست جهاد کشاورزی باغملک می‌گوید: انتظار می‌رود تا آغاز فصل زراعی جاری، بیش از ۸۰۰ دستگاه ماشین آلات کشاورزی فعال در شهرستان باغملک به این سامانه مجهز شوند.