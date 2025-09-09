به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: آسمان امروز صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود و فردا نیز صاف در بعدازظهر افزایش ابر، همراه با وزش باد و غبارآلود خواهد بود.

مرتضی صبوری از کاهش محسوس دمای هوا خبر داد و گفت: از امروز تا روز شنبه، دمای هوای شهر قم کاهش هفت درجه‌ای خواهد داشت.

وی افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۰ درجه و روز شنبه ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.