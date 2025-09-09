کمک به اقتصاد خانواده با مشاغل خانگی
عروسک بافی بانوی هنرمندی میرآبادی در بویین میاندشت
بانوی هنرمندی میرآبادی شش سالی است که عروسک بافی را پیشه خود کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سمیرا بهرامی هنرمند اهل روستای میرآباد بویین میاندشت است و با درآمد حاصل از فروش عروسکها به اقتصاد خانواده کمک میکند.
وی گفت: عروسک بافی را جایی آموزش ندیدهام واین هنر را بصورت ذهنی یاد گرفتهام.
خانم بهرامی افزود: از همه جای ایران سفارش بافت انواع واقسام عروسک را دارم وسفارش راههای دور را ازطریق پست ارسال میکنم.
این هنرمند میرآبادی گفت: اگر مسئولان به ویژه میراث فرهنگی با دادن تسهیلات حمایت کنند میتوانم مواد اولیه بیشتری تهیه کنم وکارم را توسعه بدهم.
