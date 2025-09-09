به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سمیرا بهرامی هنرمند اهل روستای میرآباد بویین میاندشت است و با درآمد حاصل از فروش عروسک‌ها به اقتصاد خانواده کمک می‌کند.

وی گفت: عروسک بافی را جایی آموزش ندیده‌ام واین هنر را بصورت ذهنی یاد گرفته‌ام.

خانم بهرامی افزود: از همه جای ایران سفارش بافت انواع واقسام عروسک را دارم وسفارش راه‌های دور را ازطریق پست ارسال می‌کنم.

این هنرمند میرآبادی گفت: اگر مسئولان به ویژه میراث فرهنگی با دادن تسهیلات حمایت کنند می‌توانم مواد اولیه بیشتری تهیه کنم وکارم را توسعه بدهم.