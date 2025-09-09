به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مصطفی زارع‌زاده، ضمن تبریک هفته وحدت گفت: همزمان با هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)، رئیس مذهب تشیع، در شهر یزد مجموعه‌ای از جشن‌های باشکوه و مردمی برگزار می‌شود.

وی افزود: جشن بزرگ میلاد در روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه از ساعت ۱۸ در بوستان مهر ملل واقع در صفائیه، انتهای بلوار شهیدان اشرف برگزار می‌شود و با حضور هنرمندان برجسته استان یزد، برپایی موکب‌های فرهنگی، ایستگاه‌های پذیرایی و مشارکت فعال مساجد و مجموعه‌های فرهنگی محله صفائیه، فضای دل‌نشینی برای خانواده‌ها و علاقه‌مندان فراهم می شود.

معاون شهردار در ادامه گفت: دومین مراسم با عنوان «جشن وحدت رسول رحمت» روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه از ساعت ۱۸ در انتهای بلوار شهید نواب صفوی، جنب سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برگزار می‌شود، این جشن با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری توسط هنرمندان مطرح استان یزد و همراهی موکب‌های مردمی، حال و هوای ویژه‌ای به مناسبت میلاد پیامبر رحمت خواهد بخشید.

زارع‌زاده با تأکید بر اهمیت برگزاری این جشن‌ها برای تمامی قشر‌های جامعه اظهار داشت: در ادامه برنامه‌های هفته وحدت، جشنواره «طلایه‌داران زندگی» ویژه سالمندان مرکز توانبخشی یاس‌های سفید، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار شد. این مراسم که با هدف تکریم جایگاه سالمندان و ایجاد فضایی شاد و معنوی برای آنان برگزار شد، با استقبال گرم شرکت‌کنندگان همراه بود.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پایان تصریح کرد: این مجموعه آیین‌ها، جلوه‌ای از وحدت، ایمان و شادی در دل شهر یزد هستند و فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) فراهم می‌سازند.