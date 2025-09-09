برداشت چغندرقند در پیرانشهر آغاز شد/ پیشبینی تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن
مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر گفت: برداشت محصول چغندرقند در این شهرستان آغاز شد و پیشبینی میشود بیش از ۵۰۰ هزار تن از این محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عمر علیپور اظهار کرد: سطح زیر کشت چغندرقند در شهرستان پیرانشهر طی سال زراعی جاری هفتهزار و ۸۰۰ هکتار است که این میزان در مقایسه با سطح ابلاغی هشتهزار و ۴۰۰ هکتاری، حدود ۶۰۰ هکتار کاهش یافته است.
وی بیان کرد: الگوی کشت و اجرای سیاستهای اصلاح الگوی زراعت در شهرستان پیرانشهر به عنوان قطب تولید چغندرقند به طور کامل رعایت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر بیان کرد: بخش عمدهای از نیاز آبی مزارع این چغندرقند تا اوایل تیرماه از طریق بارندگیهای طبیعی تأمین و برهمین اساس حدود ۲۵ درصد در مصرف آب کشاورزی و منابع آبی شهرستان صرفه جویی خواهد شد.
علیپور بیان کرد: پیشبینی میشود با آغاز برداشت، بیش از ۵۰۰ هزار تن چغندرقند تولید شود که ضمن تأمین نیاز کارخانه قند شهرستان، بخشی از این محصول برای تأمین سایر شهرستانهای استان نیز ارسال خواهد شد.
وی یادآور شد: سال گذشته ۵۰۳ هزار تُن چغندرقند از سطح هفت هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شد که نسبت به چند سال گذشته بی سابقه بوده است.
آذربایجانغربی به علت برخورداری از آب و خاک مناسب و دارا بودن ۶ کارخانه قند در شهرستانهای ارومیه، خوی، پیرانشهر، میاندوآب، مهاباد و نقده همواره در تولید چغندرقند و شکر در کشور در جایگاه برتری قرار داشته و یکی از قطبهای مهم تولید چغندرقند در کشور است.
پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی واقع شده و جزو مناطق مستعد تولید انواع محصولات کشاورزی است.