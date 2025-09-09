پخش زنده
دومین محموله کمکهای بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده افغانستان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس جمعیت هلال احمر تایباد گفت: این محموله شامل ۲۱ تن برنج است که امروز سه شنبه از سمت گذرگاه بین المللی دوغارون راهی شهر هرات و مناطق زلزله زده جنوب شرق افغانستان شد.
هادی رمضانی افزود: ارزش این محموله افزون بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است که به همت جمعیت هلال احمر استان تهران به مقصد دوغارون و این کشور همسایه بارگیری شده است.
او ادامه داد: نخستین محموله کمکهای بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز چهار روز پیش از طریق معبر دوغارون وارد کشور افغانستان شد.
رمضانی بیان کرد: نخستین اقلام ارسال شده به مناطق زلزله افغانستان شامل، چادر، لوازم گرمایشی، اقلام دارویی، زیستی، انواع کنسروجات، کفش و بستههای بهداشتی بود.
وی اضافه کرد: این اقلام با ۶ دستگاه کامیون به ارزش ۷۰ میلیارد ریال از سمت جمعیت هلال احمر استانهای تهران، خراسان جنوبی و رضوی به مقصد این کشور بارگیری شده بود.
یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ زمین لرزهای به بزرگی ۶ ریشتر در امواج درونی زمین در ولایتهای کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان رخ داد. این زمین لرزه که ساعت ۲۳:۴۷ به وقت محلی روی داد تاکنون چندین پس لرزه نیز به همراه داشته است.
مرز دوغارون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهر هرات افغانستان و ۱۸ کیلومتری تایباد قرار دارد.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.