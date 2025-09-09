پخش زنده
آیین اختتامیه دوازدهمین دوره سرود نغمههای بهشتی در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، آیین اختتامیه دوازدهمین دوره سرود نغمههای بهشتی و چهارمین دوره جشنواره شعر باروت عشق ارتش، پیش از امروز در سازمان عقیدتی سیاسی آجا برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین «عباس محمدحسنی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ «محمد محمودی» معاون اجرایی ارتش، امیر سرتیپ «احمدرضا پوردستان» رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ «علیرضا الهامی» جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش و جمعی از فرماندهان ارتشی حضور داشتند. قدردانی از خانواده شهید «رضا پارسامقدم» از شهدای نیروی پدافند هوایی در جنگ ۱۲ روزه، اجرای برنامه گروههای برتر سرود ارتش در سطوح مختلف و تقدیر از برگزیدگان این دوره از جشنواره، از جمله برنامههای این مراسم بود.