پخش زنده
امروز: -
محمد مصلی نژاد نونهال جهرمی توانست برای دومین سال متوالی در مسابقات کشوری خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی جهرم گفت: در رده سنی نونهالان ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی کشور که در اصفهان برگزار شد، محمد مصلی نژاد برای دومین سال پیاپی مقام قهرمانی کباده کشور را از آن خود کرد.
انوشه افزود: این ورزشکار جهرمی با کسب این موفقیت نام خود را به عنوان استعداد برتر در عرصه ورزشهای پهلوانی به ثبت رساند.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.