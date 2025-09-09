به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جهرم گفت: در رده سنی نونهالان ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی کشور که در اصفهان برگزار شد، محمد مصلی نژاد برای دومین سال پیاپی مقام قهرمانی کباده کشور را از آن خود کرد.

انوشه افزود: این ورزشکار جهرمی با کسب این موفقیت نام خود را به عنوان استعداد برتر در عرصه ورزش‌های پهلوانی به ثبت رساند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.