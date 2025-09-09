به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مدیر کل راه و شهرسازی مازندران در برنامه پیگیری خبر معاونت خبر صداوسیمای مازندران گفت: از مجموع ۶۴ هزار واحد مسکونی که مقرر شده بود در طرح نهضت ملی مسکن تحویل متقاضیان شود ۳۴ هزار واحد تامین یا تحویل شد

دیوسالار افزود: حدود ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واگذر می شود.

وی با اشاره به برنامه ۴ ساله در حوزه طرح ملی نهضت مسکن گفت:در سال ۱۴۰۴ از ۸۴۰ واحد مسکونی، ۴۲۸ واحد را افتتاح کردیم و ۴۲۰ واحد را در دهه فجر امسال به بهر برداری می‌رسد، سال ۱۴۰۵ حدود هزار و ۷۵۰ واحد، سال ۱۴۰۶، ۹۰۰ واحد و ۱۴۰۷ هزار و ۸۵۰ واحد مسکونی تحویل متقاضیان خواهیم داد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دلایل تاخیر در تحویل برخی واحد‌های مسکونی مشکل اساسی در زمینه‌های حمایتی و تامین زمین در این حوزه است؛ افزود ما از ظرفیت مسکن روستایی و روستا‌های که در حریم شهری هستند استفاده و مشکل اساسی را حل کنیم.

