به همت سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان و در اجرای طرح پویش ایران عاشورایی، حدود ۱۵ هزار بسته معیشتی در مناطق کم برخوردار استان اصفهان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: مجموع ارزش این بسته‌ها شامل برنج، روغن، ماکارونی و رب گوجه فرنگی ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

سردار مجتبی فدا افزود: بهسازی و بازسازی ۳۲۰ مدرسه (طرح شهید عجمیان) و توزیع ۲۴۰ هزار اطعام غذای گرم از دیگر طرح‌های محرومیت زدایی در استان اصفهان بوده است.

وی گفت: همچنین پنج هزار بسته نو‌شت افزار و ۱۰ هزار عدد کیف مدرسه هم تا قبل از بازگشایی واحد‌های آموزشی بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان اصفهان توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان افزود: از ظرفیت ۲۳۹ گروه جهادی و هزار و ۸۰۰ پایگاه بسیج برای محرومیت زدایی در استان اصفهان استفاده می‌شود.