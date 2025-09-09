به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در جلسه‌ای که با حضور استاندار و نمایندگان مجلس لرستان و وزیر نیرو برگزار شد، بر ضرورت تأمین منابع مالی و شتاب‌بخشی به روند ساخت سد‌های این استان تأکید شد.



در این نشست که معاونان برنامه‌ریزی و پارلمانی وزارت نیرو، مدیران این وزارتخانه و مدیران استانی نیز حضور داشتند، مسائل و مشکلات حوزه آب استان به‌ویژه تأمین اعتبار مالی طرح‌های آبی مورد بررسی قرار گرفت.



سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان در حاشیه این دیدار اظهار کرد: در این جلسه بر شتاب‌بخشی به وضعیت مطالعات و تأمین مالی سد‌های مهمی از جمله معشوره، سراب تلخ، مخمل‌کوه و دیگر پروژه‌ها تأکید شد.



وی افزود: پیگیری منابع مالی سد معشوره از طریق فاینانس و جذب سرمایه‌گذار، همچنین بررسی راهکار‌های اجرای سریع‌تر این سد در دستور کار قرار گرفت.



استاندار لرستان از اصلاح مطالعات سد سراب تلخ بر اساس تخصیص آب دریافتی جدید خبر داد و گفت: بر تسریع در روند ساخت سد‌های زیبامحمد و آبسرده نیز تأکید شد.



شاهرخی با اشاره به تعیین‌تکلیف خطوط انتقال و تصفیه آب خرم‌آباد از طریق وزارت نیرو خاطرنشان کرد: این موضوع پس از بررسی در کمیته فنی به سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد شد.



وی با بیان اینکه سد معشوره همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات استان در حوزه آب است، از انتخاب پیمانکار بخش بعدی این سد در ماه جاری خبر داد.



در پایان این نشست، وزیر نیرو دستورات مستقیمی برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرح‌شده به مدیران مربوطه ابلاغ کرد.



این دیدار با حضور نمایندگان مردم خرم‌آباد، کوهدشت، رومشگان، سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی و نیز مدیران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان لرستان برگزار شد.