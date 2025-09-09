پخش زنده
خراسان رضوی رکورددار دعوت اعضای تیم ملی جودو برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در جاکارتا شد.
دوشنگی با اشاره به حضور نمایندگان بانوان استان گفت: در بخش دختران جوان نیز هانیه عباسزاده در وزن ۵۷- کیلوگرم ملیپوش شایسته استان ما خواهد بود که افتخار بزرگی برای جامعه بانوان جودوکار خراسان رضوی محسوب میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت بار دیگر جایگاه خراسان رضوی را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی جودوی ایران اثبات کرد و امیدواریم با حمایت مسئولان و تلاش جودوکاران، شاهد درخشش نمایندگان استان در میادین آسیایی و جهانی باشیم.