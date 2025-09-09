خراسان رضوی، رکورددار دعوت ورزشکاران به مسابقات جودوی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، دبیر هیأت جودو خراسان رضوی گفت: در رده نوجوانان، یاسین پرهیزگار در ۶۰- کیلوگرم، سبحان حکیمی در ۷۳- کیلوگرم و محمد پوریا بنائیان در ۹۰+ کیلوگرم به ترکیب تیم ملی راه یافتند. همچنین در رده جوانان، حسین بخشی (۷۳- کیلوگرم)، متین یعقوب‌کش (۸۱- کیلوگرم)، علیرضا نیک‌سرشت (۱۰۰- کیلوگرم) و محمد پوریا بنائیان (۱۰۰+ کیلوگرم) در ترکیب تیم ملی حضور خواهند داشت.

دوشنگی با اشاره به حضور نمایندگان بانوان استان گفت: در بخش دختران جوان نیز هانیه عباس‌زاده در وزن ۵۷- کیلوگرم ملی‌پوش شایسته استان ما خواهد بود که افتخار بزرگی برای جامعه بانوان جودوکار خراسان رضوی محسوب می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت بار دیگر جایگاه خراسان رضوی را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی جودوی ایران اثبات کرد و امیدواریم با حمایت مسئولان و تلاش جودوکاران، شاهد درخشش نمایندگان استان در میادین آسیایی و جهانی باشیم.