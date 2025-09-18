به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، سعید کریمی افزود : بیشترین سطح زیر کشت در دالاهو و سپس در سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، جوانرود، قصرشیرین، گیلانغرب و پاوه قرار دارد.

ارقام زرد، روغنی، مانزانینا و کنسروالیا غالب هستند.

حدود ۵۰ درصد محصول برای کنسرو و مابقی برای روغن در کارگاه‌های سنتی و یک کارخانه فرآوری می‌شود.

برداشت از ۱۰ شهریور آغاز شده و تا پایان پاییز ادامه دارد.

کرمانشاه از نظر سطح زیر کشت رتبه هشتم و از نظر تولید رتبه هفتم کشور را دارد.