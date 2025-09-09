پخش زنده
مجمع انتخاباتی هیأت قایقرانی خراسان رضوی بدون انتخاب رئیس پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجمع انتخاباتی هیأت قایقرانی استان با حضور جمشید سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی، امیر زارعی سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان، نمایندگان ورزشکاران، داوران، مربیان و سایر اعضای مجمع برگزار شد.
این مجمع با حضور ۱۴ عضو از مجموع ۱۹ عضو دارای حق رأی رسمیت یافت. در جریان رأیگیری، رسول طاهری تنها کاندیدای حاضر توانست ۳ رأی به دست آورد و ۱۱ رأی سفید نیز به صندوقها ریخته شد.
با توجه به نتایج اعلامشده، مجمع انتخاباتی هیأت قایقرانی خراسان رضوی بدون انتخاب رئیس به کار خود پایان داد.