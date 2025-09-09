پخش زنده
امروز: -
توزیع کتابهای درسی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون توسع منابع آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه امسال ۲۰۵ هزار دانشآموز در مدارس استان مشغول تحصیل شوند، افزود: ثبت کتابهای حدود ۱۹۱ هزار دانش آموز انجام شده و بقیه دانش آموزان بدو ورود به مقاطع با انتخاب رشته در روند دریافت کتابهای درسی قرار میگیرند.
محمود نوروزی گفت: توزیع کتاب از مناطق آموزشی ۱۷گانه استان به مدارس انجام و توزیع کتاب در مدارس هم از ۱۶ شهریور آغاز شده است.
وی افزود:امسال حدود دومیلیون کتاب در استان توزیع میشود.