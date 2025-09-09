پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از رشد ۱۴۰ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهستانی از رشد ۱۴۰ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ثبت رکوردهای بیسابقه در کشفیات لوازم خانگی، پوشاک و پارچه خبر داد.
وی افزود: ارزش ریالی کشفیات سوخت نیز ۷۶ درصد افزایش داشته است. همچنین کشفیات لوازم خانگی ۴۷۰ درصد و پوشاک و پارچه حدود ۳ هزار درصد رشد داشته که حاصل همکاری نیروهای انتظامی، دستگاههای اطلاعاتی، سپاه پاسداران، دادگستری، دادستانی و رسانه ملی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر ادامه روند تقویت اقدامات اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، افزود: یکی از اولویتها، ارتقای ایستگاههای بازرسی برای کنترل دقیقتر مبادی ورودی و خروجی استان یزد است.
وی همچنین بر لزوم نظارت فرمانداران در حوزه ضوابط اختصاصی آرد تأکید کرد و گفت: هرگونه جابهجایی آرد فاقد شناسه یا ثبتنشده در سامانه «سیما» با برخورد قانونی مواجه خواهد شد تا سهمیه آرد شهرستانها وارد چرخه قاچاق نشود.