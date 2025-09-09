پخش زنده
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران فراخوان دریافت تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی ویژه شرکتهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران فراخوان دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را برای شرکتهای عضو منتشر کرد. این تسهیلات ویژه شرکتهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و فرصت محدودی برای ثبتنام دارد.
در این فراخوان آمده است : با توجه به فراهم شدن ظرفیت محدود برای اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، متقاضیان دارای طرحها و وثایق آماده میتوانند حداکثر تا پایان ساعت کاری روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ با مراجعه به پرتال توان ایران به این نشانی نسبت به تکمیل و بارگذاری فرمها و مدارک لازم اقدام کنند.
نکات مهم:
سقف تسهیلات قابل اعطا در این مرحله ۱۰ میلیارد تومان است.
مدارک بارگذاریشده پس از تاریخ مذکور، در مرحله بعدی (از اواخر مهرماه ۱۴۰۴) بررسی خواهند شد.
تسهیلات مطابق آئیننامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در چارچوب محورهای حمایتی تبصره ۱۸ شامل طرحهای ملی و پیشران، صادراتمحور، دانشبنیان، سرمایهگذاری با پیشرفت فیزیکی بالا، توسعه سکوها و پلتفرمها، و سرمایه در گردش اعطا میشود.