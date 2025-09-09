به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرانجام پس از چند هفته کشمکش برای چگونگی انتخاب اعضاء و فعالیت کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به آکادمی اسکار، نخستین جلسه رسمی این کمیته از صبح امروز، ۱۸ شهریورماه در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

این جلسه با حضور حدود ۹ نفر از سینماگران معرفی شده از سوی خانه سینما و بنیاد سینمایی فارابی برپا شده و اسامی فیلم‌های واجد شرایط برای بررسی در اختیار کمیته است تا در مدت زمان، کوتاه باقی مانده تا مهلت پایانی آکادمی اسکار، نماینده سینمای ایران برای شرکت در این جایزه بزرگ سینمایی انتخاب شود.

طبق قوانین اسکار، فیلم‌هایی که دست‌کم هفت روز در بازه زمانی ۱۰ مهر ۱۴۰۳ تا هشتم مهرماه ۱۴۰۴ در کشور مبدأ به نمایش درامده‌ باشند، می‌توانند برای معرفی به اسکار بررسی شوند.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، مهلت ارسال اثر برای بخش فیلم‌های سینمایی بین‌المللی را تا اول اکتبر امسال (نهم مهرماه ۱۴۰۴) اعلام کرده و براین اساس کشورها باید نماینده سینمای خود را تا این تاریخ، به آکادمی معرفی کنند.