رئیس قوه قضائیه در گرگان رفع مشکلات بخش تولید و کمک به تقویت امنیت سرمایه گذاری را از اولویت‌های مهم دستگاه قضا دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در دیدار با اقشار مختلف مردم در گرگان گفت: دشمن تلاش می کند با ایجاد نامیدی در کشور ، وحدت ایجاد شده در جامعه را مخدوش کند اما در برابر این دسیسه ها حمایت از بخش تولید و بهبود وضعیت معیشتی مردم راهگشا خواهد بود .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: قوه قضائیه آمادگی دارد تا علاوه بر بهبود شرایط کسب و کار در جامعه، از طریق کاهش موانع صادرات به تقویت مناسبات اقتصادی کشور با سایر کشورها کمک کند .

وی تاکید کرد: مساله تامین نهاده های دامی و کشاورزی برای فعالان این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه باید در کنار تلاش برای تامین این نهاده ها از داخل کشور ،از طریق واردات دغدغه های فعالان را کاهش دهیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئولان در بخش های مختلف نباید به سمت تعطیلی واحد های تولیدی کوچک یا بزرگ حرکت کنند و اقداماتی مانند توقیف اموال یا مسدود کردن حساب تولید کنندگان نباید در دستور کار قرار گیرد.

محسنی اژه ای افزود: در زمینه ساماندهی بازار و نظارت بر قیمت اجناس، همه مدیران دولتی و قضایی باید دغدغه مند باشند و در این زمینه به دادستان ها دستور داده شده است که برای برخورد با هر گونه تخلف در این زمینه سرعت عمل داشته باشند.