نخستین آزمایشگاه مدیریت استهلاک پرتوی کشور به منظور تامین نیاز صنعت هسته اى کشور به خدمات آزمایشگاهى در شاخه هاى تخصصى عمران، مکانیک، برق و ابزار دقیق با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرزى اتمى ایران به بهره بردارى رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به منظور تامین نیاز صنعت هسته اى کشور به خدمات آزمایشکًاهى در حوزه مدیریت استهلاک پرتو (در شاخه هاى تخصصى عمران، مکانیک، برق و ابزار دقیق)، آزمایشگاه مدیریت استهلاک پرتوی با تلاش متخصصان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای به بهره برداری رسید.

این زیرساخت باهدف ارایه خدمات عمومى نظیر آزمایش هاى بتن ومکانیک ونیز خدمات تخصصى مانتد استهلاک پرتوى و غیرپرتوى و ارائه خدمات تخصصی به صنایع بالادستی و بررسی عمر مفید قطعات و سازه‌های در کعرض پرتو مثل مراکز تصویر برداری و مراکز درمان پرتویی راه اندازی شده است.

استهلاک ، یک فرایند عمومى در مورد هر یک از ویژکَى هاى سیستم ها، ساختار‌ها و تجهیزات (SSC) است که به تدریج ، در اثر زمان و یا در اثر بهره بردارى دجار تغییرات مى شوند که در این آزمایشگاه این شاخص‌ها اندازه گیری می‌شود و روند توسعه فناوری غیر فیزیکی صنایع بررسی می‌شود.