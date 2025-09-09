پخش زنده
شهردار منطقه ۲ به همراه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان در نشستی مشکلات منطقه را از زبان مردم شنیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهردار منطقه ۲ آبادان دیشب با حضور در مسجد حضرت ابوالفضل در جمع مردم منطقه مشکلات را از زبان اهالی شنید.
در جریان این دیدار مردمی، ساکنان محله هفتصد واحدی که در جلسه حضور داشتند مسائل و درخواستهای خود را در زمینههای مختلف از جمله بهسازی معابر، ارتقای وضعیت روشنایی، رسیدگی به مشکلات و تقویت برنامههای فرهنگی و اجتماعی مطرح کردند.
جمع نشدن زباله ها، سگهای ولگرد، آسفالت نشدن خیابان ها، انباشت آبهای سطحی و فاضلاب، انباشت نخاله و نظافت بازار فیه عمده مشکلات مردم بود که در این نشست مطرح شد.
احمد امیری هم با بررسی مشکلات از خرید سطل زباله جدید، لکه گیری و آسفالت خیابانها گفت و تاکید کرد: مغازه داران در این بازار باید محیط را نظافت کنند وو ما نیز تا حد ممکن این کار را انجام میدهیم.
وی همچنین بر تداوم برگزاری اینگونه نشستها در سطح منطقه دو تأکید کرد و افزود: شهرداری خود را موظف میداند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همفکری شهروندان، مسیر توسعه و آبادانی محلات را هموار سازد.