مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان از توزیع ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه در آیین توزیع جهیزیه میان نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد خوزستان اظهار کرد: به منظور ترویج ازدواج آسان نیازمندان، تحکیم خانواده، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تامین کالاهای اساسی جهیزیه و کمک هزینه ازدواج، ۱۰۰ سری جهیزیه میان خانوادههای تحت حمایت و نوعروسان نیازمند در سراسر استان خوزستان توزیع شده است.
وی با بیان اینکه جهیزیهها با همکاری خیران و نیکوکاران و بسیج تامین شده است، افزود: این جهیزیه نوعروسان شامل کالاهای اساسی تلویزیون، یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و ماشین لباسشویی و... است که به طور کامل از تولیدات داخلی تامین شدهاند. ارزش هر سری جهیزیه ۵۰ میلیون تومان برآورد میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان گفت: توجه به نهاد خانواده را یکی از اولویتهای مهم کمیته امداد در خدمت به مددجویان و نیازمندان است و در این راستا، سال گذشته با کمک خیران ۶ هزار سری جهیزیه بین نیازمندان استان خوزستان توزیع شد؛ از نیکوکاران درخواست میشود امسال نیز این همکاری را تداوم بخشند.
وی بیان کرد: زمینه مشارکت مردم خیراندیش در تامین جهیزیه و کمک به امر ازدواج نیازمندان فراهم است و نیکوکاران میتوانند با مراجعه و یا تماس با دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سطح استان خوزستان کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را در قالب این طرح به این نهاد اهدا کنند.