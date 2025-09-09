معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: مراسم افتتاحیه هجدهمین جشنواره آش و غذا‌های سنتی نیر بعد از ظهر چهارشنبه ۱۹ شهریورماه برگزار می‌شود و این جشنواره تا ۲۱ شهریور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل،جشنواره آش و غذا‌های سنتی نیر طبق سنوات گذشته در منطقه نمونه گردشگری بولاغلار که یکی از مناطق گردشگرپذیر استان اردبیل است برگزار می‌شود.

یحیی نجارقابل، معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: این جشنواره با حضور شرکت‌کنندگانی از ۱۵ استان برگزار می‌شود که در قالب ۶۰ غرفه، آش و غذا‌های سنتی و همچنین صنایع‌دستی بومی خود، در طی ۳ روز ارائه می‌کنند؛ و با توجه به زمان برگزاری جشنواره و همزمانی آن با موج سفر‌های آخر تابستان، انتظار می‌رود شاهد استقبال گسترده اهالی و گردشگران از این جشنواره باشیم.

نجارقابل ادامه داد: علاوه بر غرفه‌های دایر در این جشنواره، برنامه‌های فرهنگی و هنری و بازی‌های بومی و محلی نیز اجرا می‌شود و همچنین اختتامیه جشنواره در روز جمعه ۲۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد