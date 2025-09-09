پخش زنده
احتمال خیزش گردوخاکهای محلی و موقتی در جنوب غرب خوزستان در پی وزش تند بادها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته پدیده غالب وزش بادهای متوسط همراه با تندبادهای لحظهای در مناطق غربی، جنوبی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی است، که احتمال خیزش گردوخاکهای محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.
تا روز پنجشنبه تغییرات دمایی محسوس نیست، اما از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما خواهیم بود.
از اواسط وقت چهارشنبه تا اواسط وقت پنجشنبه جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان خواهند شد. از فردا تا اواخر پنجشنبه شمال خلیج فارس مواج است.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.