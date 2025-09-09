به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی اظهار کرد: با فرارسیدن فصل پاییز و آغاز بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، بروز بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوانزا افزایش می‌یابد؛ هرچند همه گروه‌های سنی در معرض ابتلا قرار دارند، اما زنان باردار، سالمندان، کودکان زیر ۲ سال، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن مانند آسم، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، نقص سیستم ایمنی و بیماران خاص، جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند و باید مراقبت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: اثربخشی واکسن حدود ۶۰ درصد برآورد می‌شود و می‌تواند خطر بستری شدن بیماران پرخطر در بخش‌های ویژه بیمارستان را ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهد.

شریفی ادامه داد: بهترین زمان تزریق واکسن شهریور و مهرماه است، چون ایجاد ایمنی حدود ۲ هفته زمان می‌برد و فصل شیوع آنفلوانزا در کشور از اواخر مهر تا اوایل بهار ادامه دارد؛ این گروه‌ها می‌توانند واکسن را از داروخانه‌های استان تهیه و با رعایت شرایط نگهداری، تزریق کنند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: حتی در صورت تأخیر، تا زمانی که ویروس در جامعه در گردش باشد، تزریق واکسن همچنان موثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: توزیع واکسن برای برخی گروه‌ها بر عهده معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بر اساس سهمیه اختصاصی انجام می‌شود که احتمالا از اواخر شهریور یا اوایل مهرماه در دسترس قرار خواهد گرفت.

شریفی اضافه کرد: اولویت یک در تزریق واکسن شامل کارکنان بیمارستان‌ها به‌ویژه شاغلان در بخش‌های ICU، اورژانس، عفونی، ریه، CCU، داخلی، اطفال، آزمایشگاه، زایمان و سایر بخش‌های ویژه، کارکنان خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت، اورژانس پیش‌بیمارستانی، کارکنان دامپزشکی و محیط زیست مرتبط با پرندگان، بیماران AIDS/HIV، گیرندگان پیوند، دیالیزی، تالاسمی ماژور، آنمی سیکل سل، هموفیلی و بیماران خاص و نادر، ایثارگران و جانبازان به‌ویژه ساکنان آسایشگاه‌ها، سالمندان و معلولان مقیم مراکز نگهداری و همچنین زنان باردار و مادران تا ۲ هفته پس از زایمان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار کرد: اولویت دوم شامل افراد بالای ۶ ماه دارای بیماری‌های مزمن و زمینه‌ای از جمله ریوی (آسم کنترل‌نشده و COPD)، قلبی عروقی، کلیوی، کبدی، نورولوژیک، هماتولوژیک، غدد (دیابت) و اختلالات متابولیک است. این افراد می‌توانند با تجویز پزشک و از طریق داروخانه‌ها واکسن را دریافت کنند.

آنفولانزا یا آنفلوآنزا (Influenza) یک بیماری شایع ویروسی است که معمولا از پاییز تا اوایل بهار رخ می‌دهد. شدت این بیماری در میان افراد مختلف متفاوت است، اما غالبا به عطسه، سرفه و خستگی منجر می‌شود. سویه‌های مختلفی از ویروس این بیماری وجود دارد.