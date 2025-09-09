سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بررسی ۶ سوال نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد رستمی در تشریح جزییات دستورکار نشست امروز (سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست بررسی سوال دو نفر از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق قانون یکی از حقوق نمایندگان مجلس سوال از وزراء است که اگر قانع شدند، مسئله حل می‌شود در غیر این صورت سوال جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: در این نشست ۶ سوال توسط آقایان عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد و علیرضا نثاری نماینده نهاوند از وزیر مطرح شد که به تمام این سوالات پاسخ داد و در نهایت نمایندگان مهلت یک ماهه‌ای را برای حل مشکلات مطرح شده تعیین کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست، یادآور شد: وضعیت معدن شن وماسه در نور که نحوه برداشت از آن خطرات جدی برای مردم منطقه ایجاد کرده است، همچنین وضعیت کشنده‌ها، سایر معادن و شهرک‌های صنعتی از جمله موضوعاتی بود که نمایندگان پیرامون آنها سوالاتی را مطرح کردند.